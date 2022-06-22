شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعيد ذكريات افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 فى مصر بمشاركة 24 منتخبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فيديو لافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر بمشاركة 24 منتخبا، وجاء التعليق على الفيديو كالتالى: "في مثل هذا اليوم عام 2019 انطلقت كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى التاريخ من سجل أول أهداف البطولة؟".

وفاز منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولى من نسخة 2019 من البطولة الأفريقية.