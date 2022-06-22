7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 21 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 21 / 6 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها .. الغموض يحيط بمصير أبوجبل فى الزمالك بعد أزمة القمة ..و غياب أحمد عبد القادر عن الأهلي 3 أسابيع

الغموض يحيط بمصير أبوجبل فى الزمالك بعد أزمة القمة

تدهورت العلاقة بين مسئولى نادى الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاصة بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيًا لمحمد عواد فى مواجهة القمة 124 أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2.

الأهلى يعلن غياب عبد القادر 3 أسابيع.. ومعلول خارج مباراتى المحلة وبيراميدز

تحدث الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين والمتواجد مع الفريق الأول لحين ‏عودة الدكتور أحمد أبو عبلة، عن الإصابات في صفوف الفريق قبل مباراة غزل ‏المحلة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

مرتضى منصور يهدى لاعبى الزمالك "العضوية العاملة"

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إهداء لاعبى الفريق الكروى الأول، عضوية النادى العاملة، بعد المستوى المميز الذى قدموه خلال مواجهة الأهلى، فى القمة 124 والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2.

كهربا يستعين بمخطط أحمال المريخ قبل العودة للأهلى ..صورة

استعان محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي هاتاي سبور التركي بأسلام جمال مخطط أحمال فريق المريخ السودانى السابق لوضع برنامج خاصله من أجل تجهيزه واستعادة لياقته البدنية قبل العودة لتدريبات الأهلى .

الزمالك والأهلى وبيراميدز وفيوتشر الأقرب للمشاركة فى بطولات أفريقيا بعد خطاب الكاف

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية إلى يوم 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجارى كما كان مقررًا.

هل يرحل فيريرا عن الزمالك لتدريب المنتخب الوطني ؟

أرتبط اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بالرحيل عن الفريق الأبيض لتدريب المنتخب الوطني خلفا لايهاب جلال الذي تمت اقالته من منصبه بعد خسارتي اثيوبيا وكوريا.

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وبيراميدز بحكام أجانب بناء على طلب الأحمر

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى يوم 26 يونيو الجارى يأتى بناء على طلب النادى الأهلى.