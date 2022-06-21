مصطفى عبده يحشد القوة الضاربة لغزل المحلة استعدادا لمواجهة الاهلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق المغادرة إلى القاهرة والتي تتضمن 20 لاعبا يمثلون القوة الضاربة فى زعيم الفلاحين أستعدادا لمواجهة الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الاهلى و السلام في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

تضم القائمة كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبـان ، محمود الحضري .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معـاذ الحنــاوي ، هاني عـادل ، مصطفى العــش ، إيهــاب سميــــر ، خـالد سـامي ، محمد بـازوكا .

خط الوسط .. أحمد الســيد ، يحيـى حـامد ، خالد الإخميمي ، أحمد النـادري ، حميد مـاو ، وليد مصطفى ، باولون فوافي ، أحمد الشيــخ ، هشــام بلحــة .

الهجوم .. ماليك توريه ، عبده يحيى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات.