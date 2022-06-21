شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المصارعة فى دورة البحر المتوسط بعد رفض بديل كيشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فقد منتخب المصارعة المنافسة على وزن 67 ك فى دورة العاب البحر المتوسط فى الجزائر من 25 يونيو وحتى 5 يوليو ، و الذى كان يلعب عليه محمد ابراهيم كيشو بطل الأولمبياد، بعد أن رفضت اللجنة المنظمة للبطولة ادراج اسم عبد الرحمن احمد لاعب المصارعة بدلا من كيشو فى منافسات الدورة لهذا الوزن.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت اسماء بعثة المصارعة المقرر مشاركتها فى الدورة إلى اللجنة المنظمة، وبعد إعتذار كيشو طلبت الأولمبية من اللجنة المنظمة ادراج اسم عبد الرحمن احمد بدلا من كيشو ،وهو ما تم رفضه .

وبالتالى تصبح قائمة منتخب المصارعة فى البطولة مكونة من ..

المصارعة الرومانية

هيثم فهمى ٦٠ ك

عماد اشرف ٧٧ك .

نور الدين هاني. ٨٧ ك

عبد اللطيف محمد ١٣٠ ك

المصارعه الحره

جمال عبدالناصر ٥٧ ك

يحيي محمد صلاح ٦٥ ك

عمرو رضا رمضان ٧٤ ك

محمود سعيد بدوي ٨٦ ك

مصطفي علي السيد جبر ٩٧ ك

يوسف محمد بديع حميده ١٢٥ ك

المصارعه النسائية

ندي مدني عاڜور ٥٠ ك

شيماء عاطف ٥٣ ك

فرح علي حماده ٥٧ ك

منة الله احمد عثمان ٦٨ ك

سمر عامر حمزه ٧٦ ك