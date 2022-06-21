شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الديبة والغندور أدارا نهائى أمم افريقيا نسخة 1968و 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد دياب العطار الشهير بـ"ديبة"، أول حكم مصرى يدير المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا وتحديدا فى نسخة 1968 بإثيوبيا بين منتخبي كونغو كينشاسا وغانا والذي حسمه الكونغوليون لصالحهم.

وكان الديبة هو أول هداف لكأس أمم أفريقيا في نسخة 1957 وأول من نجح في تسجيل سوبر هاتريك عبر تاريخ المسابقة برباعية في شباك إثيوبيا في نهائي النسخة الأولى.

وبعد فترة طويلة من الغياب، ظهر حكم مصري في المباراة النهائية لأمم أفريقيا وهو جمال الغندور الذي أدار نهائي نسخة 2002 بمالي بين السنغال والكاميرون والذي تُوج خلاله المنتخب الكاميروني باللقب بركلات الجزاء الترجيحية.

وينفرد منتخب مصر بتاريخ كبير مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، فهو البطل التاريخي للبطولة وصاحب الرقم القياسى في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 7 مرات.

وتوج منتخب مصر بلقب أمم افريقيا لأول مرة عام 1957 ، ثم استكمل مشواره في النسخة التي أعقبتها عام 1959 واستطاع أيضاً أن يحتفظ باللقب.

وغابت البطولة عن خزينة منتخب مصر لمدة 27 سنة نجح خلالها منتخب غانا في إحراز 4 ألقاب ليتربع على عرش صدارة أبطال القارة، قبل أن يعود منتخب مصر مرة أخرى ليحقق لقبة الثالث عام 1984 ثم اللقب الرابع عام 1998 .

وفى انجاز لم يتحقق من قبل، حقق الفراعنة الانتصار التاريخي في ثلاث نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006، 2008 و 2010 ليحكم منتخب مصر قبضته على قمة الكرة الافريقية ولم ينجح أي منتخب حتى الأن في تحطيم هذا الرقم القياسى المسجل باسم الفراعنة.