شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستعين بمخطط أحمال المريخ قبل العودة للأهلى ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي هاتاي سبور التركي بأسلام جمال مخطط أحمال فريق المريخ السودانى السابق لوضع برنامج خاصله من أجل تجهيزه واستعادة لياقته البدنية قبل العودة لتدريبات الأهلى .



كهربا

واقترب كهربا،من العودة للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور التركي ، وتُشير الدلائل إلى أن عودة كهربا للأهلي باتت قريبة وقوية لـ 3 أسباب مهمة، نستعرضها فى السطور التالية:

1_يحتاج الأهلي إلى كهربا الموسم المقبل لأسباب فنية، لاسيما فى ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب يلعب فى مركزه، ويرغب مسئولو النادى فى الاستفادة من قدرات كهربا مع الفريق الفترة المقبلة، خاصة أن الجميع مُتفق على قدرات اللاعب الفنية، وأنه التزم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة من تجربته مع الأهلي قبل الإعارة.

2_ارتفعت أسهم كهربا فى العودة للأهلي كذلك بسبب رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني، الذى كان من أشد المُعارضين لعودة اللاعب الذى رحل من القلعة الحمراء فى يناير الماضي للدورى التركى، بسبب خلافات بينه وبين موسيماني الذي تم فسخ عقده الاثنين الماضي.

3_سيكون من الصعب على أى نادٍ التعاقد مع كهربا بسبب الغرامة الموقعّة عليه من نادي الزمالك والبالغة 2 مليون دولار إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وانتقل كهربا إلى هاتاى التركى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لابتعاده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأحمر وخروجه من حسابات موسيمانى.

وخلال رحلته الاحترافية مع هاتاى سبورت التركى شارك فى 11 مباراة مع الفريق بالدورى التركى، سجل فيها هدفا وصنع 4 أهداف لزملائه.