شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والأهلى وبيراميدز وفيوتشر الأقرب للمشاركة في بطولات افريقيا بعد خطاب الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية إلى يوم 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجارى كما كان مقررًا.

ومن المقرر أن يناقش اتحاد الكرة قرار "كاف" الجديد وبناء على الموعد الجديد تحديد طريقة تحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف للموسم الجديد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأقرب هو أن يأخذ مجلس الجبلاية بجدول ترتيب فرق الدورى العام بعد نهاية الدور الأول حيث ينتهى الموسم الكروى يوم 30 أغسطس المقبل، وبناء عليه سيكون الزمالك والأهلى هما ممثلا الفرق المصرية في دورى أبطال افريقيا، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

على صعيد متصل، أنهى مسئولو اتحاد الكرة الاتفاق مع الإنجليزي مارك كلاتينبرج لتطوير منظومة التحكيم خلال المرحلة المقبلة، وبالتحديد الموسم المقبل بعد قرار مجلس الجبلاية بالاعتماد على مطور أجنبى في لجنة الحكام.

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع المجلس مؤخرا، على تطوير منظومة الحكام من خلال الاستعانة بخبير أجنبي للحكام في الموسم المقبل، وأوضح حازم إمام أن الاتحاد يعمل على تطوير اللعبة من خلال عدة قرارات منها تطوير مستوى الحُكام، بجانب تفعيل وتطوير دوري الأكاديميات بهدف التنقيب عن المواهب الصاعدة التي تُفيد الكرة المصرية مُستقبلاً.