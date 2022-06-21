شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه أمام الأهلى .. محمد عبد الشافى يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك على استمرار محمد عبد الشافى في قيادة الجبهة اليسرى للفريق في لقائه المقبل أمام البنك الأهلى المقرر إقامتها غدا الأربعاء بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

ويغيب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق منذ فترة انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى الأخير الذى خرج اللاعب منه بعد تعرضه لحادث سير ثم إصابته بفيروس كورونا ، ويؤدى اللاعب حاليا برنامج تأهيلى من أجل عودته سريعا للمباريات .

وشارك محمد عبد الشافى كظهير أيسر للزمالك في اللقاء الماضى أمام الأهلى وظهر بشكل جيد حتى خرج من الدقائق الأخيرة من المباراة .