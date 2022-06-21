شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يذاكر الطلائع من بوابة سموحة قبل موقعة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق طلائع الجيش، والذي لم يتلقى أي هزيمة خلال أخر 15 مباراة في الدوري والكأس، وأخرها التعادل مع سموحة في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 3/3، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الطلائع قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل.

ويعود فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، لاستئناف تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة 22 من الدوري العام والتي أقيمت مساء السبت الماضي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل، ويعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.