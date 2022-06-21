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الامارات | أول صورة للسنغالي ماني بقميص ناديه الجديد.. وداعاً ليفربول!

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للسنغالي ماني بقميص ناديه الجديد.. وداعاً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم السنغالي ساديو ماني بقميص بايرن ميونيخ الألماني بعدما أجرى الفحص الطبي قبل توقيع عقد انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى النادي البافاري بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للنجم ماني الذي يرى كثيرون في وداعه لليفربول "وصيف " خسارة كبيرة للفريق الإنجليزي.


وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ماني رحل إلى ميونيخ مقابل 41 مليون يورو بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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