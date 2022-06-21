الإعلان رسميا غدا .. ماني يرحل عن ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - وصل ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى ألمانيا صباح اليوم، الثلاثاء، لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي بايرن ميونخ.

ويخضع ماني للفحص الطبي في بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، ثم توقيع العقود، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة غدا الأربعاء في ملعب "أليانز أرينا"، بعد أن حسمها مقابل 35.1 مليون جنيه إسترليني، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وقد يشكل التعاقد مع ماني أمرا حاسما لبايرن، في ظل احتمالات رحيل نجم الهجوم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى برشلونة الإسباني.

وكان ماني قد انضم إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في 2016 وأصبح من الأعمدة الأساسية في تشكيلة فريق المدرب يورجن كلوب، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 وبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.