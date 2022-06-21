شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى أمام بيراميدز.. غياب قفة وفراس بن عيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومبانى، 20 لاعبا في قائمة الفريق للدخول قي معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، حسام حسن، أحمد داهش، محمود نعيم

الوسط: أحمد أبو بكر موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزة حمزاوي، محمد الطرابلسي، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدي عبد الغني، عمر أحمد فاروق، احمد حجي، محمد ناصر مودي

الهجوم: عماد ميهوب، يوسف احمد رمضان

ويفتقد فريق إيسترن كومبانى، لخدمات كل من أحمد أمين قفة، والتونسي فراس بن عيفية وعبد العزيز موسى، أحمد عبد الموجود، بالإضافة إلى الحارس أحمد دعدور، واستعاد الفريق خدمات المدافع الفلسطينى محمد صالح بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات آسيا، والتي غاب بسببها عن الفريق أمام الأهلى.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.