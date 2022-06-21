شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة CIB الدولية المفتوحة للإسكواش بمشاركة 5 لاعبين من وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم النسخة الرابعة من بطولة CIB الدولية المفتوحة للإسكواش، بمنطقة The Park بمول العرب تحت رعاية البنك التجاري الدولي (مصر)، وشركة مراكز للاستثمار العقاري، ويشارك في البطولة 16 لاعبًا من المصنفين في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي للمحترفين (رجال وسيدات) بمجموع جوائز مالية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

واستعد 5 أبطال من أندية وادى دجلة للمشاركة في بطولة CIB الدولية المفتوحة للإسكواش، وهم علي فرج، ومازن هشام، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ويسعى اللاعبون لاقتناص لقب البطولة، كونها إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، لمواصلة مسيرة حصد الألقاب والبطولات وتصدر التصنيف العالمي للمحترفين.

وتبدأ منافسات البطولة بمباريات للاعبات السيدات في تمام الساعة 7، وتفتتح أولى المباريات بين كلًا من نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا، والإنجليزية سارة جين بيري المصنفة السادسة عالميًا، وفي منافسات الرجال بالمجموعة A مباراة كل من اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميًا وبين الدجلاوي مازن هشام المصنف الثامن عالميًا.

وفي المباراة الثانية في منافسات السيدات تلتقي اللاعبة النيوزيلندية جويل كين المصنفة الخامسة عالميًا مع لإنجليزية جورجينيا كيندي المصنفة التاسعة عالميًا.

ويليها مباراة في منافسات الرجال بين كل من اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف الثاني عالميًا وبين المصري طارق مؤمن المصنف السادس عالميًا.

وفي المجموعة B ستكون بداية المنافسات بين كل من الدجلاوية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا وبين الدجلاوية روان العربي المصنفة السابعة عالميًا.

ويليها مباراة الرجال في المجموعة B بين كل من المصري مصطفى عسل المصنف الرابع عالميًا وبين الويلزي جويل ماكين المصنف السابع عالميًا.

وقال الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش ورئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة، إن أندية وادى دجلة نجحت في تطوير رياضة الإسكواش على المستويين المحلي والدولي، من خلال اكتشاف المواهب المصرية من مختلف المحافظات وتوفير أفضل الملاعب وأحدث النظم التدريبية لحصد البطولات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تنظيم بطولات عالمية تسهم في تطوير مستوى اللاعبين والحفاظ على صدارتهم للتصنيف الدولي للإسكواش.

وتمنى كريم درويش، نجاح لاعبو وادى دجلة في حصد المراكز الأولى ببطولة CIB الدولية المفتوحة للإسكواش، بعدما استعدوا بصورة قوية خلال الأيام الماضية من خلال معسكر قوي لرفع مستوى البدني والمهاري للاعبين المشاركين.

نجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.