ما آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الجديد؟

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادى الأهلى المفاوضات من أجل اختيار المدرب الأجنبى الجديد للفريق بعد فسخ عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للفريق الذى حقق نجاحات مدوية مع أحفاد التتش طيلة 20 شهراً قضاها فى القلعة الحمراء، ونرصد فى التقرير التالى تطورات مفاوضات الأهلى مع المدربين الأجانب..

س: من يقود الفريق فنياً منذ رحيل موسيمانى؟

ج: إدارة الأهلى كلّفت سامى قمصان المدرب العام للفريق بقيادة التدريبات والمباريات لحين التعاقد مع مدرب جديد.

س: ماذا قدم سامى قمصان فى مقعد المدير الفنى للأهلى؟

ج: قاد قمصان الأهلى فى مباراة المصرى بالسلوم بدور الـ32 لكاس مصر، وفاز فيها بهدف نظيف، ثم قاد الفريق فى مباراة إيسترن كومبانى بالدورى وفاز فيها الأهلى 4 / 1 ثم قاد المارد الأحمر للتعادل الإيجابى أمام الزمالك بهدفين لكل فريق فى القمة 124.

س: هل يستمر سامى قمصان فى قيادة الأهلى فنياً لنهاية الموسم؟

ج: لا.. إدارة الاهلى ترفض هذا المقترح وتراه حلا مؤقتا فقط لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

س: ما تطورات مفاوضات مع المدربين الأجانب؟

ج: مسئولو الأهلى يُكثّفون حالياً مفاوضاتهم لحسم هذا الملف، وهناك تفاوض مع عدة مدربين أجانب لاختيار أحدهم لتدريب الفريق بعد رحيل موسيمانى.

س: ما أبرز الأسماء المُرشحة لتدريب الأهلي؟

ج: الأبرز هو البرتغالي روي فيتوريا والفرنسي رودي جارسيا، وهناك مدربون آخرون من صربيا والبرتغال وألمانيا، ويفرض مسئولو الأهلى سياجاً من السرية حول هوية المدرب الجديد.

س: هل هناك خلاف مالى بين الأهلى وبعض المدربين المُرشحين لتدريب الفريق؟

ج: حدث هذا مع البرتغالي روى فيتوريا الذى طلب 3 ملايين و800 ألف دولار فى الموسم له ولجهازه المعاون (خالصة الضرائب)، لكن عرض الأهلى توقف عند مليونى و300 ألف دولار وبالتالى خرج المدرب من الصورة.

س: هل دخل الأهلى فى مفاوضات مع يانيك فيريرا ؟

ج: البرتغالى يانيك فيريرا يعتبر من ضمن المرشحين لخلافة موسيمانى فى الفترة المقبلة، لكن اسمه لا يأتى فى صدارة الأسماء حتى هذه اللحظة.

س: ماذا عن فرانكو فودة مدرب منتخب النمسا ؟

ج: أصبح خارج حسابات الأهلى بداعٍ أنه يجيد مع المنتخبات عن الأندية.

س: متى يحسم الأهلي هذا الملف؟ج: ربما بنهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.