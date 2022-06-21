شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج خارج حسابات الأهلي فى مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة غزل المحلة بالدوري المقرر لها غداً ، الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني ديانج من كدمة في الركبة تعرض لها في أول مران شارك فيه مع الفريق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباريات الأجندة الدولية، الأمر الذي جعل الجهاز الفني للفريق يستعبده من قائمة المارد الأحمر للمباريات التى خاضها المارد الأحمر مؤخراً في بطولة الدوري.

ولم يشارك دياج في مباراتي ايسترن كومباني والزمالك في الدوري اللتين إنتهتا بفوز الأهلي 4/1 في الإولى والتعادل 2/2 في الثانية كما لم يشارك ديانج في تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة ليتأكد غيابه عن مباراة غزل المحلة بسب عدم تماثله للشفاء من آلام الركبة بشكل تام وحاجته لمواصلة البرنامج التأهيلي.