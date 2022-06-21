شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وعيد ميلاد.. محمد صلاح ينشر صورا بصحبة زوجته وابنتيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، صوراً جديدة بصحبة زوجته وابنتيه، مكة وكيان، في رحلة بحرية.



محمد صلاح وزوجته وابنتيه (1)



محمد صلاح وزوجته وابنتيه (2)



محمد صلاح وزوجته وابنتيه (3)



محمد صلاح وزوجته وابنتيه (4)



محمد صلاح وزوجته وابنتيه (5)



محمد صلاح وزوجته وابنتيه (6)

وتصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أغلى 10 لاعبين في مركز الجناح الأيمن في العالم وفق تصنيف شبكة "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين والقيم التسويقية بمختلف الدوريات.

وانخفضت قيمة محمد صلاح بواقع 10 ملايين يورو إلا أنه تواجد في صدارة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي وبالمرتبة الرابعة مكرر عالميا بالتساوي مع فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم بمركز الجناح الأيمن كالتالي:



محمد صلاح (ليفربول): 90 مليون يورو

فيديريكو كييزا (يوفنتوس): 65 مليون يورو

سيرجي جنابري (بايرن ميونخ): 65 مليون يورو

رودريجو (ريال مدريد): 60 مليون يورو

كينجسلي كومان (بايرن ميونخ): 60 مليون يورو

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 50 مليون يورو

رافينيا (ليدز يونايتد): 45 مليون يورو

كريستيان بولسيتش (تشيلسي): 42 مليون يورو

جارود بوين (وست هام): 42 مليون يورو

بريمي بونو (فياريال): 40 مليون يورو