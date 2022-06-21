شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف حقيقة رحيل عمرو السيسى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى طلائع الجيش أن ناديه لم تصله عروض رسمية للتعاقد مع عمرو السيسى لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" عمرو السيسى من العناصر الأساسية في تشكيلة طلائع الجيش ولم نناقش فكرة رحيله عن الفريق في الصيف".

ويضيف المصدر:" اللاعب مرتبط بعقد مستمر معنا ولم تصله عروض رسمية للرحيل عن الطلائع ، ومناقشة مثل هذه الملفات مؤجل لنهاية الموسم".

ووافق طلائع الجيش على رحيل نجمه مهند لاشين لاعب خط وسط الفراعنة لصفوف فيوتشر بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم، بينما أنهى محمد بسام حارس مرمى الطلائع إجراءات انتقاله للبنك الأهلى بنهاية الموسم الجارى بعد نهاية عقده مع الفريق.

في سياق أخر ، يسابق مسئولو طلائع الجيش الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية فى الوقت الحالي، خوفاً من ارتفاع أسعار اللاعبين مع فتح باب الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما اطمأنت إدارة النادى على مصير الفريق فى جدول الدورى.

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد بضم جلال الشرقاوى مهاجم نادى ألعاب دمنهور لمدة خمسة مواسم، وجاء التعاقد مع الشرقاوى بناءً على رغبة طارق العشرى المدير الفني للطلائع الذى أشاد بقدرات اللاعب وطلب التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومى للفريق.

كما تعاقد نادي طلائع الجيش مع إسلام عادل كانو لاعب بتروجت فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين ليكون الصفقة الثانية للفريق استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.