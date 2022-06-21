شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل فيريرا عن الزمالك لتدريب المنتخب الوطني ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرتبط اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بالرحيل عن الفريق الأبيض لتدريب المنتخب الوطني خلفا لايهاب جلال الذي تمت اقالته من منصبه بعد خسارتي اثيوبيا وكوريا.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة ان اسم فيريرا كبير بالطبع ولكنه ليس مطروح لتدريب المنتخب لعددة اسباب الأول رفض التسبب في ضرب استقرار الزمالك من ناحيه ولوجود اسماء تلقى دعما اكثر من فيريرا بين اعضاء مجلس اتحاد الكرة وفي مقدمتهم مواطنه كارلوس كيروش.

وشدد المصدر ان هناك محاولات جادة لإعادة كيروش في الوقت الذي يوجد بديلين له تحسبا لفشل المفاوضات معه ليس من بينهم فيريرا.

من ناحية أخرى يخضع التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك ، لاختبار طبي اليوم لتحديد إمكانية مشاركته أمام البنك الأهلي غدا ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، والتي ستقام في السابعة من مساء الغد.

وخاض الظهير التونسي تدريبات خفيفة مع زملاءه في التدريبات الجماعية أمس دون شكوى من الام الكاحل، ليقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي خضوع اللاعب لاختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الغد من عدمها.

من ناحية أخرى اقترب مسئولو الزمالك من التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الحالى لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم المقبل بعد الاستقرار على رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى تماما.

وخرج محمد أبو جبل من قائمة الفريق التى شاركت فى اللقاء الأخير أمام الأهلى بداعى الإصابة بعد عودته من معسكر المنتخب الأخير الذى شهد ثلاث مباريات.

ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء ملف تدعيم مركز حراسة المرمى فى أقرب وقت ممكن فى ظل قلة الحراس الجيدين بالدورى، والحاجة الماسة لحارس ثانى بجانب محمد عواد بعد الاستقرار على رحيل محمد أبو جبل.

ورغم توقيع محمد بسام لأحد الأندية التى تنافس على الدورى، إلا أنه اعترف لمسئولى الزمالك بذلك، الذين أكدوا له أنهم سيقومون بإنهاء الأمر عند هذا النادى حال موافقته النهائية على الانتقال للفريق الأبيض.

وينتهى عقد محمد بسام مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى، وهو ما جعله يقوم بالتوقيع لإحدى الأندية خلال الفترة الماضية من أجل تأمين نفسه قبل نهاية الموسم.