شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يقترب من المشاركة أساسياً مع الأهلي أمام المحلة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق الأهلي من المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق في مباراة غزل المحلة غداً ، الأربعاء، ببطولة الدوري الممتاز.

ويرغب سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم أعمال المدير الفني المؤقت في عدم الإعتماد على الظهير الأيمن الأساسي محمد هاني في مباراة الغزل على أن يتم الإستعانة بكريم فؤاد في لقاء الغد .

ويشارك محمد هاني بشكل أساسي في مباريات الأهلي الأخيرة لكنه لم يظهر بشكل جيد الأمر الذي جعل الجهاز الفني يُفكر في الإعتماد على البديل كريم فؤاد في مباراة الغد.

ويختتم فريق الأهلى، بقيادة سامى قمصان، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن سامى قمصان قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء.

ويتطلع فريق الاهلى لتحقيق الفوز على غزل المحلة ضمن خطته للعودة لصدارة مسابقة الدوري أملا في حصد اللقب الذى دخل خزائن الزمالك بالموسم الماضى.

وتعادل الأهلى والزمالك في القمة 124 بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية المارد الأحمر محمد شريف وصلاح محسن وسجل ثنائية الفارس الأبيض أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا.