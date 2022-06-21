شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب اليد الشاطئية أمام الدنمارك 2 /1 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب كرة اليد الشاطئية من نظيره الدنمارك بنتيجة 2 / 1 فى الفترة المسائية بأول أيام بطولة العالم المقامة باليونان، و تستمر حتى يوم 26 يونيو الجارى .

كما خسر منتخب كرة اليد الشاطئية أمام النرويج بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية بافتتاح مشواره فى بطولة العالم المقامة، قبل أن يلتقى الدنمارك فى الفترة المسائية فى الثانية ظهرا.

ومن المقرر أن يلتقى الفراعنة مع إيران فى ختام مباريات الدور الأول غدا الأربعاء.

وصلت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية عصر أمس مقر إقامة فندق البعثة باليونان لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية، والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 الى 26 يونيو الشهر الجارى.

يضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مدير فنى وإسلام صابر مدرب عام والدكتور على الشناوى مدير إدارى والدكتور عصام نور الدين أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلا من : محمد جمال - محمود احمد بندقية - احمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا اشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد ان توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى اقيمت بالمغرب.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية فى بطولة العالم القادمة باليونان ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب الدنمارك و منتخب النرويج ومنتخب إيران.

وتضم المجموعة الأولى منتخب الأرجنتين ومنتخب اليونان ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب بورتريكو.

وتضم المجموعة الثانية منتخب كرواتيا ومنتخب إسبانيا ومنتخب أوروجواى ومنتخب الإيكوادور.

وتضم المجموعة الرابعة منتخب البرازيل ومنتخب البرتغال ومنتخب قطر ومنتخب نيوزيلاند.