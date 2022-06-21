شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجهز عمرو مرعي لقيادة هجوم المصري أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على تجهيز عمرو مرعي مهاجم الفريق، لقيادة هجوم النادي المصري في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأتي ذلك بعد ثبوت إصابة النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بتمزق في العضلة الضامة حيث ينتظم اللاعب فى برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

من جهته أكد الدكتور محمد عنان، طبيب الفريق، أن اللاعب سيخضع لعدد من الجلسات العلاجية باستخدام الموجات فوق الصوتية، قبل أن يخوض تدريبات الجرى الخفيف منفردًا، فيما سيشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق فور التأكد التام من تماثله للشفاء.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

انتزع النادي المصري، بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.