شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسنى: بدأت الأثقال منذ 5 سنوات بنادى الكهرباء.. والنظارة ليست عائقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسنى بطل رفع الأثقال الحاصل على ذهبيات بطولة العالم تحت 17 سنة الأخيرة بالمكسيك على أنه بدأ ممارسة اللعبة بنادى الكهرباء منذ 5 سنوات قبل أن ينتقل بعدها بسنتين إلى المشروع القومى .

و قال حسنى فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه يتطلع إلى المشاركة فى بطولة العالم للكبار المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل بكولومبيا ، مشير إلى أنه يحلم بالوصول إلى منصة التتويج الأولمبية .

و أشار حسنى إلى أن إرتداء النظارة النظر لم يسبب له أى عائق فى البطولات منذ بدء مشواره فى رفع الأثقال و يمارس البطولات بشكل طبيعى دون أى إعتراض من قبل المسئولين .

وحصلت مصر على المركز الثانى فى بطولة العالم تحت 17 سنة، والتى اختتمت منافساتها بالمكسيك بحصد 14 ميدالية متنوعة، كما حصل محمود حسنى على كأس الأفضل.

وحصلت مصر على 6 ميداليات ذهبية للبطل محمود حسنى والبطلة رحمة السيد وتحطيم محمود للرقم العالمى فى رفعة الكلين والنطر و5 ميداليات فضية للبطلة نورا عصام والبطلة حنين السيد و3 ميداليات برونزية للبطلة شمس محمد.

من ناحية أخرى يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.