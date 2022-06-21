شكرا لقرائتكم خبر عن روي رانا يعلن قائمة منتخب السلة فى البطولة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة السلة بقيادة روي رانا عن قائمة الفراعنة الاستعدادية للبطولة الودية الدولية المقرر اقامتها في برج العرب بالأسكندرية.

وتنطلق البطولة الدولية الودية بمشاركة منتخبات مصر والأردن وأوغندا ورواندا في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم.

وقرر روي استدعاء كلًا من أنس اسامة - ايهاب امين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي خليفة - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - محمد احمد - مهاب ياسر - وليد عبد الجواد - يوسف ابو شوشة - يوسف شحاتة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء أمام الأردن، ثم مواجهة رواندا يوم الخميس القادم في الثامنة مساءً، بينما تكون آخر المواجهات يوم السبت القادم أمام أوغندا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

من ناحية أخرى يشارك منتخب السلة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بمدينة وهران بالجزائر بقائمة تضم 12 لاعبا ولاعبة

يشارك من منتخب الاولاد على أحمد، معاذ أيمن، يوسف أسامة، على حازم أشرف بالإضافة إلى أحمد ياسر وسيف محمد لاعبين احتياطيان وعلى مستوى البنات تشارك فاطمة هانى ، يارا أسامة، انجى صلاح ، رضوى ماهر، هنا نبيل و سلمى محمد لاعبتان احتياطيتان .

استقر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على منتصف يوليو القادم كموعدا مبدئيا لفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد ، على أن تقوم الأندية التى ترغب فى تسجيل قوائم الفريق سواء القديمة او الجديدة فى هذه الموعد.

وحال تأكيد الموعد وأصبح نهائيا يتم استمرار فتح باب القيد حتى منتصف أغسطس ليستمر لمدة شهر .