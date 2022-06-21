7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الإسماعيلى يجهز شكوى لـ فيفا ضد فرناندو بعد قيامه بفسخ عقده ،الأهلي يسابق الزمن لضم حارس مرمى بعد أخطاء الشناوي فى القمة 124.

الأهلي يسابق الزمن لضم حارس مرمى بعد أخطاء الشناوي فى القمة 124

يضع مسئولو النادي الأهلي أولوية للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما بعد المستوى المتراجع الذى ظهر به محمد الشناوى حارس مرمى الفريق في المباريات الأخيرة، وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

الإسماعيلى يجهز شكوى لـ فيفا ضد فرناندو بعد قيامه بفسخ عقده

يعكف مسئولو النادى الإسماعيلى على تجهيز شكوى للاتحاد الدولى فيفا ضد المهاجم الأرجنتينى فرناندو، الذى فسخ تعاقده مع الدراويش من جانب واحد، من أجل إرسالها لاتحاد الكرة الذى يقوم بدوره لإرسالها للفيفا لحفظ حق القلعة الصفراء فى اللاعب بعد تصرفه الأخير.

سامى قمصان يدرس إعادة بدر بانون لمباريات الأهلى

يدرس سامى قمصان المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق الاستعانة بالدولى المغربى بدر بانون فى مباريات الفريق المقبلة بشكل أساسى بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة للإصابة.

اتحاد الكرة يجهز حكاما أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

بدأ اتحاد الكرة مخاطبة أكثر من دولة أوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى والمحدد لها يوم 26 يونيو الجارى باستاد القاهرة. طارق حامد يعرض تقريره الخاص على طبيب الزمالك عرض طارق حامد مدافع وسط الزمالك تقريره الطبى الخاص على الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، من أجل إطلاعه على إصابته بالكامل خلال الـ50 يوما الماضية والتى غاب فيها اللاعب عن صفوف الفريق.

محمد صلاح مدربا للسكة الحديد خلفا لجمعة مشهور

أعلن مسئولو نادى السكة الحديد التعاقد مع محمد صلاح مدرب نادى بلدية المحلة السابق، لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، خلفا لـ جمعة مشهور الذى اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق.

الزمالك يقترب من التعاقد مع محمد بسام لتدعيم مركز حراسة المرمى

اقترب مسئولو الزمالك من التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الحالى لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم المقبل بعد الاستقرار على رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى تماما.