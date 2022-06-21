شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر فى أول ظهور لركلات الترجيح بالمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره المقاولون العرب 3-2 بركلات الترجيح ليتوج بطلا لكأس مصر في مثل هذا اليوم 21 يونيو 1981.

وشهدت هذه المباراة اللجوء لركلات الترجيح لأول مرة فى تاريخ نهائيات مسابقة كأس مصر لتحديد بطل النسخة رقم 53 للمسابقة.

تقدم كامل عبوده للمقاولون بعد مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الأول، وتعادل محمد عباس للأهلى فى الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني.

ونجح الأهلى فى حسم اللقب بعد فوزه 3/2 فى ركلات الترجيح، أهدر سعيد الشيشينى قائد المقاولون أول ركلات المباراة، بينما سجل مصطفى يونس قائد الأهلى هدف الأحمر الأول.

وعادل البديل جمال سالم النتيجة للمقاولون، بينما أهدر البديل طاهر الشيخ ركلة الأهلى الثانية، لتصبح النتيجة 1/1، ثم عاد على شحاتة ظهير المقاولون وأهدر الركلة الثالثة للذئاب، قبل أن يتقدم محمد عباس للأهلى مجددا، ثم تعادل ناصر محمد على للمقاولون ثانيا، قبل أن يضع رمضان السيد الأهلى فى المقدمة من جديد، ثم أنهى آدم مدافع المقاولون آمال فريقه عندما تكفل بإهدار الركلة الأخيرة ليتوج الأهلى بطلا للمرة رقم 23 لمسابقة كأس مصر، وللمرة الثامنة يجمع بين الدوري، والكأس.

وأدار المباراة الدولى حسين فهمى، وعاونه أحمد جمال، وعبدالرءوف عبدالعزيز.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.