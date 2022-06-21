شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..مصر تنظم حفل افتتاح تاريخى لكأس الأمم الأفريقية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر في تقديم حفل إفتتاح مبهر لكأس الأمم الافريقية 2019 في مثل هذا اليوم 21 يونيو 2019.

شهدت هذه النسخة مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، وشهد حفل الافتتاح تقديم بعض الاستعراضات والفقرات الفنية المستوحاة من التاريخ الفرعونى والفلكلور المصرى والتى استخدمت خلالها الألعاب النارية، والتكنولوجيا الحديثة، وأظهرت الحفل بصورة مختلفة عن حفلات الافتتاح السابقة للبطولة الأهم فى القارة السمراء.

وحقق منتخب مصر بداية واعدة بفوزه فى المباراة الافتتاحية على زيمبابوى بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه على استاد القاهرة، الذى شهد تواجداً جماهيرياً كبيراً وسط حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الاتحاد الدولى (فيفا) السويسرى جيانى إنفانتينو.

وتم خلال الحفل استعراض أعلام المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة، وذلك على 3 أهرامات كانت موجودة فى أرض الملعب، وبعد عرض أعلام الدول المشاركة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الأفريقية داخل الهرم الأكبر الذى تواجد فى منتصف الملعب.

وفى نهاية الحفل قام المطرب حكيم والإيفوارية دوبيه والنيجيرى فيمى كوتيه، بأداء الأغنية الرسمية للبطولة الإفريقية، وصنعت الأغنية أجواء حماسية فى الاستاد.

وشارك فى الحفل الذى استغرق 14 دقيقة، مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وإفريقية.

وقدم المؤدون عرضًا مبهرًا على أرضية الملعب، وسط الأهرامات التى تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس وإعجاب الجماهير المتواجدة فى استاد القاهرة.

وودع منتخب مصر البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد رغم حصده العلامة الكاملة فى دور المجموعات، وتوج منتخب الجزائر باللقب فى النهاية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.