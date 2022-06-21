شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف فى 225 مباراة.. أرقام محمد هانى تكشف حقيقة دوره فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستوى متراجع يقدمه محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في الموسم الجاري، بعد عودته للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر منذ تعرض أكرم توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد مشاركته مع المنتخب في أمم أفريقيا يناير الماضي.

ويواجه محمد هاني انتقادات مستمرة من جماهير القلعة الحمراء بسبب أخطائه المؤثرة، والتي تسبب أخرها في استقبال الأهلي لهدف من الزمالك في مباراة القمة التي أقيمت مساء الأحد الماضي باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ورغم الأداء المتوازن الذي قدمه هاني في الشوط الأول، إلا أن اللاعب فقد اتزانه في الشوط الثاني وتسبب في استقبال الأهلي هدفاً قلب سير المباراة، وكاد الزمالك أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة، لولا نجاح صلاح محسن في إحراز هدف التعادل للأحمر.

محمد هاني بدأ مسيرته مع النادي الأهلي في موسم 2014/2015، منذ أن تم تصعيده من قطاع الناشئين، ليكون خليفة أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، وظل لقب "الناشئ" يلاحق محمد هاني صاحب الـ 26 عاماً حتى فترة قريبة.

وعلى مدار مشواره مع الأهلي، شارك محمد هاني في 225 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف فقط وصنع 13 هدفاً لزملائه بالفريق، وعلى الرغم من ظهور هاني بمستوى مميز في بعض المباريات وخاصة في كأس العالم للأندية، إلا أن التألق في مباراة واحدة والتراجع بعدها هو أمر غير مقنع للجماهير الحمراء التي تتطلع دائماً إلى حصد الألقاب.