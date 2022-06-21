شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا ولاعبة يمثلون السلة فى دورة العاب البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك منتخب السلة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بمدينة وهران بالجزائر بقائمة تضم 12 لاعبا ولاعبة

يشارك من منتخب الاولاد على أحمد، معاذ أيمن، يوسف أسامة، على حازم أشرف بالإضافة إلى أحمد ياسر وسيف محمد لاعبين احتياطيان وعلى مستوى البنات تشارك فاطمة هانى ، يارا أسامة، انجى صلاح ، رضوى ماهر، هنا نبيل و سلمى محمد لاعبتان احتياطيتان .

استقر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على منتصف يوليو القادم كموعدا مبدئيا لفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد ، على أن تقوم الأندية التى ترغب فى تسجيل قوائم الفريق سواء القديمة او الجديدة فى هذه الموعد.

وحال تأكيد الموعد وأصبح نهائيا يتم استمرار فتح باب القيد حتى منتصف أغسطس ليستمر لمدة شهر .