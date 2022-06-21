شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة العظماء الثمانية فى ختام موسم الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقرر إقامتها في مصر يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.
وتضم البطولة أفضل 16 لاعباً ولاعبة خلال الموسم بواقع، 8 سيدات و8 رجال، حيث تقام المنافسات بنظام دور المجموعات في منافسات الرجال والسيدات في رحلة التتويج بأخر ألقاب الموسم الجاري.
وجاء دور المجموعات بعد إجراء القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى بمنافسات الرجال:
علي فرج
مازن هشام
محمد الشوربجي
دييجو إلياس
المجموعة الثانية:
مصطفى عسل
طارق مؤمن
بول كول
جويل ماكين
المجموعة الأولى بمنافسات السيدات:
نوران جوهر
أماندا صبحي
جويل كينج
جورجينا كينيدي
المجموعة الثانية:
نور الشربيني
هانيا الحمامي
روان العربي
سارة جين بيري