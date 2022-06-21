شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة العظماء الثمانية فى ختام موسم الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقرر إقامتها في مصر يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتضم البطولة أفضل 16 لاعباً ولاعبة خلال الموسم بواقع، 8 سيدات و8 رجال، حيث تقام المنافسات بنظام دور المجموعات في منافسات الرجال والسيدات في رحلة التتويج بأخر ألقاب الموسم الجاري.

وجاء دور المجموعات بعد إجراء القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى بمنافسات الرجال:

علي فرج

مازن هشام

محمد الشوربجي

دييجو إلياس

المجموعة الثانية:

مصطفى عسل

طارق مؤمن

بول كول

جويل ماكين

المجموعة الأولى بمنافسات السيدات:

نوران جوهر

أماندا صبحي

جويل كينج

جورجينا كينيدي

المجموعة الثانية:

نور الشربيني

هانيا الحمامي

روان العربي

سارة جين بيري