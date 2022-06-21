موعد مباراة الأهلي والمحلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيرة غزل المحلة، في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب ستاد الأهلي وي السلام لحساب منافسات الجولة 22 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وكان الأهلي قد تعادل مع غريمه التقليدي ٢-٢ في لقاء القمة المؤجل من الجولة ال٢٠ من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد ٤١ نقطة من ١٨ مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد.

في خط الوسط: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

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ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي عبر On Time Sport HD 1.