شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حظوظ محمد عبد المنعم من المشاركة مع الأهلي أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية في النادي الأهلي لإستبعاد محمد عبد المنعم مدافع الفريق من مباراة غزل المحلة المقرر لها غداً في بطولة الدوري بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل جيد من الإصابة الأخيرة .

ويعاني محمد عبد المنعم من إصابة في العضلة الضامة حرمته من المشاركة مع الأهلي في المباراة الماضية وأخرها لقاء القمة أمام الزمالك الذي أُقيم أول أمس ، الأحد، وإنتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وخاض عبد المنعم برنامج تأهيلي على مدار الايام الماضية للتعافي من إصابة العضلة الضامة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الثلاثا، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غداً في بطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ،يكثف مسئولو النادي الأهلي محاولاتهم خلال الفترة الحالية للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أثبتت المباريات الماضية أن الدولي التونسي على معلول أصبح بحاجة ماسة لبديل قوي أفضل من محمود وحيد.

ولا يؤدي محمود وحيد دوره بشكل جيد في الجبهة اليسرى حينما يشارك بدلاً من على معلول لذا ارتفعت أسهم تعاقد الأهلي مع ظهير أيسر في ميركاتو الصيف المقبل.

ويُعد محمد حمدي ظهير بيراميدز واحدًا من أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتدعيم هذا المركز رغم إرتباطه بعقد مع ناديه وصعوبة التفريط فيه لكن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد معه وحال فشل المحاولات سيكون هناك أكثر من بديل.

وظهر معلول بمستوى متذبذب الفترة الماضية وأخرها في لقاء ، وخرج معلول في الدقائق الأخيرة من المباراة للإصابة وحل محمود وحيد بدلاً منه لكنه لم يُقدم أي جديد بما يؤكد أهمية تدعيم هذا المركز في الأهلي