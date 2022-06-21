شكرا لقرائتكم خبر عن 855 جنيهاً للاعب.. تعرف على رسوم قيد اللاعبين في اتحاد الاسكواش .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، عن رسوم قيد اللاعبين، وذلك بعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2022/2023، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الموسم الماضي.

وحدد اتحاد الاسكواش رسوم قيد اللاعبين المستجدين بحوالي 855 جنيهاً، فيما حدد رسوم انتقال اللاعبين بحوالي 6085 جنيهاً، بينما تبلغ رسوم قيد الحكم 870 جنيهاً.



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من ناحية أخرى توج نادى وادى دجلة بدرع دورى محترفى الاسكواش، بعد تصدره للمسابقة بعد المباريات التى أقيمت بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، بينما حل نادى هليوبوليس فى الوصافة، وجاء نادى سبورتنج فى المركز الثانى، فيما حل النادى الأهلى فى المركز الرابع.

يذكر أن وادى دجلة يضم بين صفوفه كلا من: على فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للسيدات.

كما أسدل الستار على منافسات الدورى المصرى للاسكواش بالقسم الأول والذى أقيم بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، حيث نجح نادى سموحة فى الصعود من دورى القسم الأول لدورى المحترفين، بعد حصد صدارة دوري القسم الأول.