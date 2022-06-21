شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية جودو سوهاج تدعم لاعبى أنديتها المشاركين ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتهت بنجاح فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو فرع سوهاج للجودو والتي أقيمت فعاليتها مؤخرا بمقر نقابه المهن الزراعية بسوهاج.

وقال محمد الطاهر عضو مجلس إدارة فرع الجودو بسوهاج بأنة رأس الجمعية العمومية للجودو بالمحافظة المحاسب هاشم محمد هاشم عبدالرحمن رئيس الفرع وتكونت الجمعية العمومية لفرع الجودو بسوهاج من 16 هيئة رياضية حضر منهم 10 هيئات فقط وهم كل من : نادي جرجا الرياضي ونادي اخميم ونادي مكه المكرمه ومركز شباب المحامده البحرية ومركز شباب اولاد عزاز ومركز شباب جرجا ونادي جهينه الرياضي.

وقال هاشم محمد هاشم رئيس الجمعية العمومية ورئيس فرع سوهاج للجودو بأن الجمعيه وافقت علي جميع البنود المعروضة عليها ومنها التصديق علي محضر الجلسه السابقه والموافقه علي ميزانيه 30/6/2020، 30/6/2021 والموافقه علي ما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين من نشاط للفرع وما تم ادراجه بخطط النشاط خلال العامين ايضا وانة تم اختيار المحاسب القانوني للفرع وتحديد مكافئته والموافقه علي نشر رياضة الجودو بمحافظات قنا، الاقصر، اسوان وانة تم قبول اول هيئتين من محافظه الأقصر وهم كل من نادي الشبان المسلمين بالاقصر ونادي ابناء اسوان الاقصر

وأضاف أيمن محمد حسن عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي للفرع بأن الجمعية العمومية لفرع جودو سوهاج وافقت على المساهمة فى النفقات التى تشارك بها الأندية فى بطولات الجمهوريه بحد اقصي تحمل الفرع لتكلفه انتقالات وإقامة 5 لاعبين وكذلك الموافقه علي رسوم إختبارات الاحزمه علي النحو الاتي : الاصفر 75 جنيها ، البرتقالي 80 جنيها، الا خضر 90 جنيها، الازرق 100 جنية.