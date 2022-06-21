شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطير إلى ألمانيا ويلتقي مع أكرم توفيق في النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة خلال الساعات الماضية في طريقه إلى ألمانيا ومنها إلى النمسا من أجل التواجد مع أكرم توفيق لاعب الفريق خلال خضوع الأخير لفحوصات طبية والعرض على الخبير النمساوي الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق قبل عدة أشهر.

وتواجد طبيب الأهلي مع الفريق في مباراة الزمالك التي أقيمت أمس الأول ، الأحد، بالدوري الممتاز والتى أنتهت بالتعادل 2/2.

ومن المقرر أن يلحق أكرم توفيق المتوجد حالياً في قطر بالدكتور أحمد أبوعبلة خلال الساعات المقبلة حيث سيتوجه الثائي من ألمانيا إلى النمسا للخصوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي فينك الذي سبق وأجرى جراحة لنجم الأهلي قبل عدة أشهر.

وكان أكرم توفيق قد سافر إلى قطر يوم 12 يونيو الجاري من أجل خوض فترة تأهيل جديدة هناك للتعافي من إصابة الصليبي.

ومن المقرر أن يعود أكرم توفيق للتدريبات الجماعية خلال أغسطس المقبل، وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون خلال يناير الماضي.