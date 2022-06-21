شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورتس تذيع مباريات بطولة العالم للسلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تذيع قنوات أون تايم سبورتس مباريات منتخب السلة 3x3 رجال وسيدات ضمن منافسات بطولة العالم التي تقام بلجيكا وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 3 مباراتى منتخب الرحال فى أول أيام البطولة أمام كل من النمسا فى السابعة وخمس دقائق، و أمام بلجيكا فى التاسعة و 35 دقيقة

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 5 لاعبين و5 لاعبات وهم: "ميدو طه – رامي ابراهيم – معاذ أيمن – أحمد ياسر – حازم المشد" تحت قيادة المدير الفني محمد سمير.

ويضم منتخب السيدات كلًا من، "هالة شعراوي - أسرار ماجد - ميرال أشرف - ريم حسام - رضوى سالم" تحت قيادة المدير الفني هيثم عيد.

ويخوض منتخب الرجال منافساته بكأس العالم فى المجموعة الرابعة التي تضم منتخب النمسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفانيا.

ويخوض منتخب السيدات منافساته في كأس العالم في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من منتخب جمهورية الدومينيكان – منغوليا – بولندا – بلجيكا.