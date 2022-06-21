شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يستعرض إصابته فى أنكل القدم قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال تلقيه للعلاج بعد تعرضه لإصابة في "أنكل القدم"، وعلق عبد الغني: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مبارك فيه.

من جانبه، حرص محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دعم زميله بالفريق محمد عبد الغني، بعد مواجهة الأهلي التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الأهلي والسلام، ضمن مؤجلات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ونشر الونش صورته برفقة محمد عبد الغني عبر ستورى صفحته الرسمية علي انستجرام، معلقًا عليها: "الراجل"، لاسيما أن هدف الأهلي الأول الذى سجله محمد شريف فى مرمي الزمالك كان بخطأ من عبد الغني.

وتستمر ثنائية الونش وعبد الغني، فى دفاع فريق الزمالك، خلال مواجهة البنك الأهلي المقرر لها فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك علي استمرار ثنائية الونش وعبد الغني في خط دفاع الفريق الأبيض، فى ظل عدم جاهزية محمود علاء للعودة والمشاركة مع فريقه.