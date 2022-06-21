شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفقد فراس بن عيفية وقفة وعبدالعزيز موسى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، لخدمات 3 لاعبين أمام نادى بيراميدز يوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عن إيسترن كومبانى أمام بيراميدز كل من أحمد أمين قفة، والتونسي فراس بن عيفية وعبد العزيز موسى، واستعاد الفريق خدمات المدافع الفلسطينى محمد صالح بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات آسيا، واتلى غاب بسببها عن الفريق أمام الأهلى.

ويغيب أحمد أمين قفة عن إيسترن كومبانى من أسبوعين لثلاثة أسابيع، للإصابة بالضامة وكذلك عبد العزيز موسى للإصابة أيضا، في حين يغيب فراس بن عيفية الإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث، فى ضربة قوية للفريق أمام بيراميدز الأربعاء.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 22 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.