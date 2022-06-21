شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكرم المحترفين بعد انتهاء البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لكرة اليد على تكريم اللاعبين المحترفين أصحاب الإنجازات العالمية فى اللعبة بعد إنتهاء المنتخب من منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر و المحدد لها الفترة من 25 يونيو و حتى 6 يوليو المقبل .

و يأتى تكريم المحترفين فى ظل إنجاز حصول اللاعب على زين على لقب دورى أبطال أفريقيا مع برشلونة و حصول محمد سند على أفضل جناح فى الدورى الفرنسى ، فضلا عن تواجد يحيى خالد فى المربع الذهبى بدورى ابطال أوروبا بالحصول على المركز الرابع مع فريق فيزبريم المجرى .

يواصل منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد تدريباته المقامة حاليًا بالمركز الأولمبى بالمعادى وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها الـ19 والتى تقام بمدينة وهران الجزائرية فى الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو 2022.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة الأولى التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب تونس ومنتخب سلوفينيا و منتخب إيطاليا ومنتخب صربيا.

برنامج مواعيد مباريات منتخبنا الوطنى المصرى بدورة العاب البحر المتوسط:



المباراة الأولى يوم 27 يونيو 2022 : منتخب مصر ومنتخب ايطاليا فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية يوم 28 يونيو 2022 : منتخب مصر ومنتخب صربيا فى تمام الساعة 11:00 صباحا يتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة يوم 30 يوليو 2022 : منتخب مصر ومنتخب تونس فى تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة يوم 1 يوليو 2022 : منتخب مصر الوطنى ومنتخب سلوفينيا تقام المباراة فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.