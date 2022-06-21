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الامارات | لحظات من الرعب.. هبوط اضطراري لطائرة نيمار

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، تعرضت لهبوط اضطراري أثناء عودتها إلى البرازيل قادمة من الولايات المتحدة الأميركية عقب لحظات من الرعب التي عاشها ركابها.
وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الطائرة بدأت رحلتها من باربادوس ولكنها اضطرت للهبوط في شمال شرق البرازيل بشكل مُفاجئ.
وأضافت: "الطائرة التي يملكها نيمار هبطت في شمال شرق البرازيل بعد حالة كبيرة من الذعر والقلق"، لافتة إلى أنه ليس هناك أنباء مؤكدة حول تواجد نيمار على متن الطائرة خلال هذا الموقف.
ونشر نيمار العديدة من الصور على حسابه الشخصي في "إنستغرام" له بجانب شقيقته رافائيلا داخل الطائرة، التي يستخدمها دوماً أثناء عودته من الإجازات التي يقضيها في ميامي بالولايات المتحدة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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