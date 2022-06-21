الامارات | برشلونة يُعلن عن ملعبه الجديد.. وهذه مواصفاته!

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يُعلن عن ملعبه الجديد.. وهذه مواصفاته! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس برشلونة خوان لابورتا عن ملعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد والمؤقت الذي سيخوض عليه المباريات في الموسم المقبل 2023-2024.

واختار نادي برشلونة ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك" الأولمبي في مدينة "برشلونة" لاستضافة مباريات الفريق في الموسم بعد القادم أثناء فترة تجديد وإصلاحات ملعب "كامب نو".

وقع لابورتا اتفاقًا رسميًا مع إدارة الملعب الذي تم تشييده في عام 1927 وتم تجديده في عام 1989 ليكون ضمن الملاعب التي استضافت أولمبياد 1992.

ويعد ملعب لويس كومبانيس هو خامس أكبر استاد في إسبانيا وثاني أكبر ملعب في إقليم كتالونيا ويتسع إلى 60 ألف متفرج.

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