شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: جميع أندية الممتاز تقدمت بملفاتها للحصول على رخصة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن أندية الدورى الممتاز الـ18 تقدموا بملفاتهم للحصول على رخصة الإحتراف للموسم الجديد، وفقا لتعليمات لجنة التراخيص بالجبلاية والاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، وسيتم مراجعة هذه الملفات وفقا للمعايير المحددة من الكاف.

وانتهت الأحد الماضى المهلة التي منحها الإتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية لإرسال الملفات الخاصة بها حتى يتم مراجعتها من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد ، تمهيدا لإصدار تراخيص الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023، على أن تتضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وسبق وكلف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة التراخيص برئاسة المستشار راغب رفاعي، ببحث ملفات الأندية المصرية، طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو 2022.