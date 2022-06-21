شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يعود إلى القاهرة بعد رحلة تأهيل من الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادماً من الدوحة، بعد رحلة تأهيل من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حيث قطع عمار شوطاً من التأهيل عقب إجراء الجراحة.

ونشر عمار صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام بعد وصوله إلى مطار القاهرة معلقاً بعلم مصر وقلب.



عمار حمدي

وتعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

عمار حمدى كان أحد عناصر منتخب مصر الأولمبى الأساسية، وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وشارك عمار حمدى مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

وإجمالا شارك عمار حمدى فى 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.