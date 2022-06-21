شكرا لقرائتكم خبر عن 32 هدفا فى 137 مباراة ..أرقام حسين الشحات مع الأهلى "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ"30" فهو من مواليد 21 يونيو 1992، ويرتبط الشحات بقصة عشق فريدة مع القلعة الحمراء فهو يشجع الاهلى منذ نعومة أظافره وضحى بالكثير من أجل إرتداء القميص الأحمر.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان، وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، ولكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الاماراتى ثم ينضم للأهلى.

وإجمالا شارك حسين الشحات في 137 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 8634 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 29 هدف وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الاهلى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى ، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

يجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.