شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقد بكار اليد لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في تجديد عقد اللاعب عمر الوكيل بكار نجم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة 3 سنوات وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد بكار من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه عام 2020 وحصد مع الفريق 5 بطولات محلية وقارية حيث توج ببطولتي دوري المحترفين المصري وبطولة سوبر دوري المحترفين المصري ولقب سوبر افريقي ولقب كأس الكؤوس الأفريقية.

ويأتي تجديد التعاقد معه عمر بكار في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف الي تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.