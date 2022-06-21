شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الغباشى ودانا شوقى تعتذران عن عدم المشاركة مع منتخب الطائرة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتذرت دعاء الغباشى لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن عدم المشاركة مع منتخب السيدات فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل بسبب أسباب خاصة.
وأكدت شروق فؤاد، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أيضا من قبل على اعتذارها عن عدم المشاركة مع منتخب مصر فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وقالت شروق فؤاد، لـ الخليج 365، إن ظروف عملها سبب الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب، خاصة أنها حصلت على إجازة شهراً فى بطولة أفريقيا التى حصل النادى الأهلى على لقبها مؤخراً فى تونس.
وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.
عقد الدكتور عبد العزيز غنيم، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد مقدمة بعثة مصر من أجل توزيع مهام العمل خلال الأيام الجارية، والترتيب لاستقبال البعثة التى تصل الخميس المقبل.
وغادر وفد مقدمة البعثة السبت الماضي، ويضم برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الإدارية لميس غازي إدارة الشئون الفنية والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة وخالد حسن وعادل عبدالدايم الإدارة المالية وإداري البعثة طارق سليمان وأشرف عابد ومحمد سليم والبعثة الطبية الدكتورة أماني عبدالفتاح .
ويعمل وفد مقدمة بعثة مصر على استلام مقرات الإقامة وتحديد مواعيد التدريبات والانتقالات وإجراءات تسجيل البعثة لتوفير جميع سبل الراحة للبعثة المصرية.