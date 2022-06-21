شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الغباشى ودانا شوقى تعتذران عن عدم المشاركة مع منتخب الطائرة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت دعاء الغباشى لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن عدم المشاركة مع منتخب السيدات فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل بسبب أسباب خاصة.

كما اعتذرت دانا شوقى لاعبة فريق الكرة الطائرة الحالية بنادى الزمالك القادمة من الأهلى عن عدم المشاركة مع منتخب السيدات بسبب الامتحانات الجامعية.

وأكدت شروق فؤاد، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أيضا من قبل على اعتذارها عن عدم المشاركة مع منتخب مصر فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقالت شروق فؤاد، لـ الخليج 365، إن ظروف عملها سبب الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب، خاصة أنها حصلت على إجازة شهراً فى بطولة أفريقيا التى حصل النادى الأهلى على لقبها مؤخراً فى تونس.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.