شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر الجديد.. كيروش الأقرب واستبعاد بوميل و كوبر وبرتغالى وإسبانى فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو اتحاد الكرة من اتصالاتهم لحسم إسم مدرب منتخب مصر الجديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا، ويأتى على رأس المدربين المرشحين لقيادة المنتخب ، البرتغالى كارلوس كيروش الذى تواصل اتحاد الكرة معه للعودة مجددا ولكنه أبلغ اتحاد الكرة بأنه سيأتي لمصر بعد 10 أيام للمفاوضات، وأنه حاليا في موزمبيق.

ويناقش اتحاد الكرة عددا من الأسماء الاخرى تحسبا لرفض كيروش العودة مجددا لتدريب الفراعنة، ودخل حسابات اتحاد الكرة مؤخرا إسم برتغالي كبير وأخر إسباني تحسبا لرفض كيروش العودة لقيادة منتخب مصر، حيث تلقى عرضا مؤخرا لتدريب منتخب العراق.

فيما يتحفظ مسئولو اتحاد الكرة على عودة الأرجنتيني هكتور كوبر لتدريب المنتخب الوطني الأول بعد ترشيحه لخلافة ايهاب جلال.

وابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن تدريب المنتخب الوطني الأول لوجود عدد من السير الذاتية الأفضل لدى إدارة اتحاد الكرة، فى الوقت الذى يوجد اقتراح بتدريبه المنتخب الأوليمبي، إلا أن حسم ملف المنتخب الأولمبي سيكون بعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأول.

ويفضل مسئولو اتحاد الكرة عدم التسرع في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب في ظل وجود محاولة لإعادة كارلوس كيروش المدير الفنى السابق للفراعنة والذى من المقرر أن يحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.

وتلقى اتحاد الكرة أكثر من سيرة ذاتية لتدريب منتخب مصر منها تيرى هنرى ووينفريد شايفر وغيرهم.