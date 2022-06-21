شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الحوض تُبعد حمدي فتحي عن الأهلي أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات في حكم المؤكد أن يقوم سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني للفريق باستبعاد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق من قائمة مباراة غزل المحلة بالدوري للأصابة.

وغادر حمدي فتحي مباراة الأهلي والزمالك أول أمس ، الأحد، في الدوري التى أنتهت بالتعادل 2/2 بسبب الإصابة في الحوض.

ولم يشارك حمدي فتحي غي مران الفريق أمس وأكتفى بخوض تدريباته تأهيلية وسيتحدد موقفه من دخول القائمة خلال مران الليلة وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون خارج مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الدوري الممتاز.

وعلى الصعيد ذاته ،يدرس سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني ،الإستعانة بالدولي المغربي بدر بانون في مباريات الفريق المقبلة بشكل أساسي بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة للإصابة.

وشارك بانون بديلا في مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم في الدقيقة 90 من عمر المباراة الى أقيمت يوم 12 يونيو الجاري في كأس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف ، وشارك الدولي المغربي بدلاً من كريم فؤاد ولعب لمدة 5 دقائق.

وعاد بدر بانون، للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسي في بداية يناير الماضي، وتسببت في التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

ويرغب المدير الفني المؤقت للأهلي في الإعتماد على بانون للإستفادة من قدرات الفنية العالية لاسيما في ظل تراجع مستوى جميع أفراد دفاع الفريق بجانب إصابة محمد عبدالمنعم.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية بانون للمشاركة لمدة 90 دقيقة وهو ما يفتح الباب أمام مشاركته أساسياً الفترة المقبلة.