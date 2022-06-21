الزمالك يقترب من التعاقد مع محمد بسام لتدعيم مركز حراسة المرمى

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو الزمالك من التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الحالى لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم المقبل بعد الاستقرار على رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى تماما.

وخرج محمد أبو جبل من قائمة الفريق التى شاركت فى اللقاء الأخير أمام الأهلى بداعى الإصابة بعد عودته من معسكر المنتخب الأخير الذى شهد ثلاث مباريات.

ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء ملف تدعيم مركز حراسة المرمى فى أقرب وقت ممكن فى ظل قلة الحراس الجيدين بالدورى، والحاجة الماسة لحارس ثانى بجانب محمد عواد بعد الاستقرار على رحيل محمد أبو جبل.

ورغم توقيع محمد بسام لأحد الأندية التى تنافس على الدورى، إلا أنه اعترف لمسئولى الزمالك بذلك، الذين أكدوا له أنهم سيقومون بإنهاء الأمر عند هذا النادى حال موافقته النهائية على الانتقال للفريق الأبيض.

وينتهى عقد محمد بسام مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى، وهو ما جعله يقوم بالتوقيع لإحدى الأندية خلال الفترة الماضية من أجل تأمين نفسه قبل نهاية الموسم.