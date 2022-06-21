شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. كريستال بالاس كاد يفسد صفقة القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

واقعة اليوم ترجع إلى كواليس صفقة القرن التى كانت قريبة من الانضمام للزمالك من الأهلى وهى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى، حيث أكد سيد مرعى وكيل اللاعبين فى تصريحات إعلامية سابقة عن تلك الصفقة، مؤكدا أنها كانت من أهم الصفقات فى تاريخه.

وقال سيد مرعى إن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك طلب منه التفاوض مع عبد الله السعيد للانضمام للزمالك، مضيفا: تحدثت مع عبد الله السعيد عبر رسالة نصية ثم هاتفيًا وحددنا موعد لنتقابل به".

واستطرد وكيل اللاعب وقتها حديثه قائلا: تم عقد جلسة فى إحدى المدن الجديدة وجاء عبد الله السعيد متخفيا وطلب 50 مليون جنيه فى موسمين، وتحدث هاتفيا مع مرتضى منصور وتم الاتفاق على 40 مليون جنيه "كاش".

وأضاف "اشترينا 7 شنط سفر من محل بجوار سور نادى الزمالك وذهبنا لمكتب مرتضى منصور فى الدقى ووضعنا الــ40 مليون بها فى الحادية عشر مساء وكان معى أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف".

وقال "أثناء تحركنا إلى الموعد المحدد، فوجئت برسالة من عبد الله السعيد بأن هناك عرضا إنجليزيا من كريستال بالاس الإنجليزى جلبه له محمد صلاح نجم مصر المحترف فى ليفربول لكنى نجحت فى إقناعه".

وأضاف "وقعنا العقود وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة، حيث يحق له التوقيع لأى نادٍ لكن مرتضى منصور رفض خشية تعرض عبد الله السعيد للأذى انتظارًا لنقل أبنائه لمدارس أخرى بعد تلقيه تهديدات نتيجة تسريب الأمر".