شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعرض تقريره الخاص على طبيب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض طارق حامد مدافع وسط الزمالك تقريره الطبى الخاص على الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، من أجل إطلاعه على إصابته بالكامل خلال الـ50 يوما الماضية والتى غاب فيها اللاعب عن صفوف الفريق.

كان طارق حامد سافر إلى إسبانيا لعلاج ركبته والعودة سريعا للملاعب، إلا أنه غاب مدة لا تقل عن 50 يوما وهو ما جعله يدخل فى أزمة مع مجلس الإدارة الذى هدد بإيقافه وتحويله للتحقيق، إلا أن اللاعب عاد بالأمس وحضر التدريبات.

وحضر اللاعب بالأمس لمقر النادى وعقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، وأخبره بآخر تطورات الإصابة مع عرض تقرير كامل عن كل ما دار خلال الفترة الماضية لعرضه على طبيب الفريق لرؤيته بشكل كامل.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى غدا الأربعاء فى الجولة 22 للدورى.

كان الزمالك قد تعادل مع الأهلى 2-2 فى الجولة المؤجلة الجولة الـ20 من الدورى ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ45 نقطة.